Thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn được tìm thấy sau một ngày bị trộm

Ngày 27/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết đơn vị vừa tiếp nhận lại cá thể thiên nga trắng bị kẻ gian bắt trộm trước đó.

Theo đại diện Thảo cầm viên Sài Gòn, khoảng 6h ngày 26/1, khi bắt đầu ca làm việc, nhân viên phát hiện một cá thể thiên nga trắng được nuôi tại khu vực chuồng hồng hạc bị mất. Ngay sau đó, Thảo cầm viên đã tổ chức rà soát hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh và trình báo Công an phường Sài Gòn để phối hợp xử lý.

Cá thể thiên nga trắng được lực lượng chức năng tìm thấy tại TP Cần Thơ (Ảnh: Thảo cầm viên Sài Gòn).

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ mất trộm thiên nga trắng xảy ra vào chiều 25/1. Thời điểm này, một người đàn ông đã đột nhập vào khu vực chuồng hồng hạc, bắt cá thể thiên nga rồi cho vào balo, giấu trong bụi cây. Lợi dụng lúc khu vực vắng khách, người này mang thiên nga ra bãi giữ xe máy và rời khỏi Thảo cầm viên Sài Gòn, TPHCM.

Tiến hành truy vết, lực lượng chức năng xác định nghi phạm di chuyển về khu vực xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) và tổ chức bắt giữ. Từ lời khai của người này, cá thể thiên nga trắng được xác định đã bị bán về TP Cần Thơ.

Khoảnh khắc người đàn ông mang balo chứa thiên nga trắng rời khỏi Thảo cầm viên (Ảnh: Thảo cầm viên Sài Gòn).

Ngay trong đêm 26/1, bác sĩ thú y của Thảo cầm viên Sài Gòn đã phối hợp cùng cơ quan chức năng di chuyển xuống TP Cần Thơ để giải cứu cá thể thiên nga. Đến khoảng 5h30 sáng 27/1, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cá thể này.

Đến 9h cùng ngày, thiên nga trắng được đưa trở lại Thảo cầm viên Sài Gòn để chăm sóc, khép lại hơn 24 giờ bị kẻ gian bắt trộm. Theo đại diện đơn vị, cá thể thiên nga sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe do trong thời gian ở TP Cần Thơ đã tiếp xúc với một số động vật khác.