Bắt kẻ cầm đầu trong đường dây buôn người sang đặc khu Tam Giác Vàng

Ngày 11/8, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã phối hợp các phòng chức năng Công an tỉnh Nghệ An chặt đứt đường dây mua bán người, cung cấp cho nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào - Thái Lan - Myanmar).

Công an bắt giữ Vi Văn Nhập (41 tuổi, trú xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu) và Phạm Thị Tuyết Chinh (36 tuổi, trú xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Trong đó, Tuyết Chinh được xác định là kẻ cầm đầu đường dây.

Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu (Ảnh: Cao Dương).

Theo tài liệu điều tra, Tuyết Chinh lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm. Trong thời gian sinh sống tại nước ngoài, Chinh quen biết nhiều ông chủ có nhu cầu tìm lao động để đưa vào làm việc tại các đặc khu kinh tế nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Người phụ nữ này móc nối với các đối tượng đang sinh sống trong nước tại nhiều tỉnh, thành để tìm kiếm, dụ dỗ người dân nhẹ dạ cả tin đưa ra nước ngoài làm việc và bán vào các đặc khu kinh tế tại khu vực biên giới.

Ngày 8/8, Tuyết Chinh vừa từ Trung Quốc nhập cảnh vào huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đã bị Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ.

Bước đầu, ban chuyên án làm rõ, dưới sự điều hành của Tuyết Chinh, Vi Văn Nhập đã lừa 2 người đàn ông tại huyện Quỳ Châu bán ra nước ngoài. Các nạn nhân bị ép buộc tham gia đường dây lừa đảo quốc tế tại đặc khu Tam Giác Vàng (Lào).

Do không thực hiện được yêu cầu ông chủ đề ra, các nạn nhân bị ép gọi về cho gia đình để gửi tiền chuộc. Không có tiền chuộc, nạn nhân bị bán sang Myanmar.

Trong quá trình di chuyển, nạn nhân lợi dụng sơ hở bỏ trốn, liên hệ với người thân cũng như Công an huyện Quỳ Châu nhờ giúp đỡ và được đón về địa phương.

Chuyên án đang được Công an huyện Quỳ Châu mở rộng điều tra.