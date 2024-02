Bắt kẻ bị công an truy nã đặc biệt, lẩn trốn tại TPHCM

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải (SN 1965, ngụ địa phương) để điều tra về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Hải bị bắt giữ sau khi bị Công an thị xã Trảng Bàng truy nã đặc biệt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 3/11/2023, Công an thị xã Trảng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Hải về các hành vi trên.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hải bỏ trốn khỏi địa phương. Công an thị xã Trảng Bàng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hải.

Mới đây, các trinh sát hình sự Công an thị xã Trảng Bàng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Công an quận Bình Tân (TPHCM) bắt giữ Hải, khi ông ta đang lẩn trốn trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa.