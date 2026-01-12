Bắt hai đối tượng mua bán hồng phiến có thủ súng ngắn

Ngày 12/1, tin từ Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng gồm L.Q.T. (SN 2006) và H.M.T. (SN 1991), cùng trú tại phường Nam Đông Hà, bị bắt chiều 10/1.

Đối tượng cùng tang vật liên quan (Ảnh: Công an phường Nam Đông Hà).

Lực lượng chức năng thu giữ từ các đối tượng hơn 3.300 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 khẩu súng ngắn cùng 16 viên đạn.

Công an phường Nam Đông Hà phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tại Quảng Trị, khoảng 19h ngày 11/1, đơn vị Biên phòng tỉnh này cũng phối hợp bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Nhân (SN 1985, trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) vận chuyển trái phép 9 hộp pháo hoa nổ và 50 viên pháo bi.