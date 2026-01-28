Chủ cửa hàng mua cả kho mũ bảo hiểm của các đối tượng trộm cắp

Ngày 28/1, Công an phường Hải Châu, Đà Nẵng, vừa triệt phá thành công một điểm thu mua mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được cho là do các đối tượng trộm cắp bán lại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, lực lượng Công an phường Hải Châu đã phát hiện một địa chỉ trên đường Mạc Đĩnh Chi có dấu hiệu mua bán hàng hóa trôi nổi. Hộ kinh doanh này do ông Trần Văn Phú (61 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) làm chủ.

Các đối tượng liên quan và số mũ bảo hiểm trộm cắp (Ảnh: Công an phường Hải Châu).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 230 mũ bảo hiểm các loại, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua đấu tranh, ông Phú khai nhận còn cất giữ một lượng lớn mũ bảo hiểm tại một địa điểm khác trên đường Triệu Nữ Vương. Công an phường Hải Châu đã kiểm tra và phát hiện thêm 330 mũ bảo hiểm các loại, cũng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an phường Hải Châu đã triệu tập và làm việc với nhiều đối tượng có liên quan trong việc bán mũ bảo hiểm cho ông Phú để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, ông Phú đã thừa nhận hành vi mua số mũ bảo hiểm nói trên từ các đối tượng trộm cắp để bán lại kiếm lời bất chính.