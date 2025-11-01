Bắt giữ 51 người Trung Quốc lập hang ổ lừa đảo ở Hà Nội, Đà Nẵng

Ngày 1/11, Bộ Công an thông tin về kết quả đợt cao điểm phối hợp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm đánh bạc trên không gian mạng giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Theo đó thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an (Cục Đối ngoại, Cục An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Công an TP Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương có liên quan xác minh, bắt giữ, xử lý nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng viễn thông, internet, theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc.

Cụ thể, phía Trung Quốc cho biết các đối tượng trên đều có lệnh giam giữ của Công an Trung Quốc và là những bộ phận, mắt xích nằm trong chuyên án đường dây, ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc chuyên lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản xuyên quốc gia, hướng tới nạn nhân là các công dân Trung Quốc.

Một số đối tượng bị phát hiện, bắt giữ tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan chức năng nước bạn khi đó nghi vấn các đối tượng đang hoạt động, lẩn trốn tại TP Hà Nội, Đà Nẵng nên đề nghị Bộ Công an Việt Nam phối hợp, hỗ trợ xác minh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Cảnh sát hình sự đã tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ xác minh. Từ đó, cảnh sát Việt Nam phát hiện 3 căn hộ thuộc hai khu chung cư tại TP Hà Nội và 2 địa điểm tại TP Đà Nẵng là nơi hoạt động, lẩn trốn của các đối tượng.

Ngày 29/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai kiểm tra các địa điểm trên, phát hiện 49 đối tượng có trong danh sách phía Trung Quốc đề nghị bắt giữ, cùng nhiều tang vật liên quan.

Đến ngày 2/10, lực lượng nước ta bắt giữ thêm 2 đối tượng trong ổ nhóm này khi chúng đang làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Căn cứ kết quả bắt giữ các đối tượng tại Việt Nam, phía Trung Quốc đã đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành bắt giữ thành công hơn 100 đối tượng có liên quan trong lãnh thổ Trung Quốc.

Đấu tranh với các đối tượng, ban chuyên án xác định, ổ nhóm tại Hà Nội được các đối tượng chủ mưu người Trung Quốc thuê sang Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc trong lãnh thổ Trung Quốc.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng được bố trí sẵn nơi ăn nghỉ, làm việc, hứa trả lương 5.000 nhân dân tệ/tháng và 10% trong tổng số tiền chiếm đoạt được.

Hàng ngày, thông qua phần mềm chat bảo mật của Trung Quốc (tự động đăng nhập và xóa dữ liệu sau khi thoát), “ông chủ” giao nhiệm vụ cho các đối tượng sử dụng máy tính chơi các loại game trực tuyến của Trung Quốc để tiếp cận, làm quen với nhiều người chơi và lôi kéo họ tham gia các loại hình game khác.

Khi click vào đường link do các đối tượng cung cấp, nạn nhân sẽ bị chiếm đoạt tài sản là tiền điện tử.

Bàn giao đối tượng cho phía Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Bộ Công an).

Đối với ổ nhóm tại TP Đà Nẵng, các đối tượng này được nằm trong đường dây cho vay lãi nặng tại Trung Quốc, được thuê sang Việt Nam để hoạt động cho vay qua app và đòi nợ khi người vay đến hạn không trả được tiền.

Công việc của các đối tượng này là liên hệ với khách hàng là người Trung Quốc đã từng vay tiền để tư vấn các gói vay tiếp theo.

Sau đó, nếu người vay không trả gốc và lãi, các đối tượng sẽ chuyển thông tin cho các đối tượng cầm đầu để chỉ đạo bộ phận khác đòi nợ bằng nhiều cách thức, cấp độ khác nhau.

Mỗi tháng, các đối tượng được trả lương từ 7.000 đến 20.000 nhân dân tệ, tùy thuộc vào số lượng tiền cho vay và thu hồi nợ.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ, sau khi Công an Hà Nội, Công an Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất nhập cảnh, cư trú trái phép đối với các đối tượng, ngày 6/10, cảnh sát Việt Nam đã dẫn giải, bàn giao toàn bộ đối tượng người Trung Quốc cùng đồ vật, giấy tờ có liên quan cho phía Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).