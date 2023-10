Ngày 4/10, thông tin từ Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Hoàn (SN 2003), trú thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hồ Văn Hoàn là đối tượng không chịu chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), tăng ga bỏ chạy rồi tông bị thương một cán bộ công an.

Đối tượng Hoàn bị tạm giam (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Cụ thể vào 19h45 tối 26/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an huyện Đakrông phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một xe máy đang chạy với tốc độ cao, nghi vấn vi phạm trật tự an toàn giao thông nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện là Hồ Văn Hoàn không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn lạng lách rồi tiếp tục tăng ga, sau đó đâm thẳng vào người Đại úy Hồ Văn Huỳnh, cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Đakrông.

Cú đâm khiến Đại úy Huỳnh bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đakrông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hoàn không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không xuất trình được giấy tờ tùy thân.