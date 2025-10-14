Bắt giữ đối tượng sát hại, làm nhục người phụ nữ trẻ khi đi nhờ xe

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tại tổ 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đề điều tra các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Trước đó sáng 7/10, chị R.M.B. (SN 2002, trú tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) dùng xe máy chở con đi học. Đến tối gia đình không thấy chị B. về nhà nên đi tìm kiếm khắp nơi.

Nguyễn Như Tiến bị khởi tố về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ngày 10/10, lực lượng cảnh sát phát hiện thi thể chị B. tại khu vực rẫy làng Mèo, xã Ia Krái. Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng chức năng đã bắt giữ Tiến khi đối tượng này lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Tại cơ quan công an, Tiến thừa nhận, trưa 7/10, đối tượng đến nhà thờ ở xã Ia Krái và xin chị B. cho đi nhờ xe về nhà. Quá trình di chuyển, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản nên chở nạn nhân vào khu vực rẫy làng Mèo.

Tại đây, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực rồi hiếp dâm người phụ nữ trẻ, cướp xe máy cùng điện thoại di động của nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Trên đường đi, Tiến mang bán chiếc điện thoại cướp được với giá 150.000 đồng để đổ xăng và tiêu xài cho đến khi bị bắt giữ.