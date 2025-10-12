Vụ người phụ nữ nghi bị sát hại, làm nhục: Manh mối ở hiện trường

Ngày 12/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tại tổ 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), nghi can đã ra tay sát hại người phụ nữ.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, nhận tin báo về một thi thể phụ nữ bị sát hại tại khu vực rẫy làng Mèo, xã Ia Grai, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Ia Grai khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Nguyễn Như Tiến sau khi bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện con dao và dấu vết tinh dịch trong người phụ nữ. Kiểm tra trên người, lực lượng chức năng không phát hiện điện thoại, xe máy của nạn nhân.

Cảnh sát nhận định, nạn nhân tử vong do nhiều vết thương bị đâm vào phần ngực gây thủng khí quản, đứt động mạch.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát xác định nạn nhân là chị R.M.B. (SN 2002, trú tại làng Del, xã la Krái tỉnh Gia Lai) mất tích vào ngày 7/10.

Sau hơn 8 giờ từ khi phát hiện thi thể nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng chức năng đã bắt giữ Tiến khi đối tượng này lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Tại cơ quan công an, Tiến đã thừa nhận, trưa 7/10, đối tượng đến nhà thờ ở xã Ia Krái và xin chị B. đi nhờ về nhà. Quá trình di chuyển, Tiến đã nảy sinh ý định cướp tài sản nên chở nạn nhân vào khu vực rẫy làng Mèo.

Tại đây, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực rồi hiếp dâm người phụ nữ, cướp xe máy cùng điện thoại di động của nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã thu giữ xe máy, điện thoại di động mà Tiến đã lấy của nạn nhân để điều tra.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 10/10, người dân phát hiện thi thể nữ giới tại khu rẫy làng Mèo, xã la Grai. Trên ngực nạn nhân có nhiều vết đâm, bên cạnh có con dao.

Lực lượng cảnh sát đã vào cuộc truy bắt nghi phạm tại một nhà nghỉ.

Theo người nhà, sáng 7/10, chị B. điều khiển xe máy đưa con đi học. Đến tối, gia đình không thấy người phụ nữ này về nhà và đi tìm khắp nơi nhưng cũng không có kết quả.