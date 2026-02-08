Bắt giữ đối tượng sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ sử dụng chất cấm ở Ninh Bình

Ngày 8/2, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Trần Quốc Đại (SN 1998), trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cán bộ điều tra Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai của Trần Quốc Đại (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chi Cục an toàn thực phẩm, Sở Y tế Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ của hộ kinh doanh Thiên Ân, đóng tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình do Trần Quốc Đại làm chủ.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 362 lu nhựa đang sản xuất giá đỗ, có độ tuổi từ 1 đến 6 ngày tuổi với tổng trọng lượng gần 2,8 tấn.

Căn cứ Kết quả giám định và các tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định từ ngày 20/1 đến ngày 24/1, cơ sở sản xuất giá đỗ của Trần Quốc Đại sản xuất giá đỗ có chứa chất kích thích sinh trưởng 6 - Benzylaminopurine (là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm), để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ có tổng trị giá trên 71 triệu đồng.

Theo cảnh sát, trong quá trình ngâm, ủ sản xuất giá đỗ, Trần Quốc Đại đã sử dụng hóa chất để pha vào nước và ngâm ủ, tưới lên giá đỗ với mục đích để giúp giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp, nhằm tăng lợi nhuận.