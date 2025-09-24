Cảnh sát phát hiện cơ sở dùng chất cấm để sản xuất gần nửa tấn giá đỗ

Chiều 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông tin về việc đơn vị phát hiện một cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ.

Lúc 9h ngày 21/9, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh của bà Quách Thị Trần Tuyết tại đường Phan Chánh, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen.

Công an làm việc với chủ cơ sở (Ảnh: Hùng Cường).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện cơ sở này sử dụng "nước kẹo" (tên hoá học 6-Benzy laminopurine, viết tắt là 6-BAP) để sản xuất 472kg giá đỗ, chuẩn bị bán ra thị trường.

Bà Tuyết khai đã mua loại hóa chất trên qua mạng xã hội và được hướng dẫn cách pha chế rồi tưới lên giá, nhằm cho giá phát triển nhanh, trắng, ít rễ, mập mạp và bảo quản được lâu.

Cơ sở này đã sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ (Ảnh: Hùng Cường).

Số giá thành phẩm sau đó được đưa đi tiêu thụ tại chợ lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, các quán ăn ở phường Thành Sen và khu vực lân cận.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.