Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Các cơ sở sản xuất vẫn hoạt động?

Liên quan đến vụ 6 cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm ủ hóa chất độc hại mới bị công an Đắk Lắk phát hiện, khởi tố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh này, đã chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp, làm việc tại các cơ sở làm giá đỗ và hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Tại thời điểm làm việc (ngày 28/12/2024), cả 6 cơ sở này vẫn hoạt động bình thường. Đại diện các cơ sở cho rằng, chủ đã bị tạm giam, nhưng cơ quan công an không yêu cầu ngừng hoạt động nên vẫn tiếp tục sản xuất giá đỗ và ký cam kết không được sử dụng chất cấm.

Cả 6 cơ sở bị công an phát hiện có ủ chất cấm trong sản xuất giá đỗ hiện nay vẫn hoạt động bình thường (Ảnh: Công an cung cấp).

Các cơ sở này vẫn sản xuất giá đỗ bình thường với sản lượng ít hơn so với những ngày chưa bị cơ quan công an kiểm tra.

Cụ thể, có cơ sở hiện bán 1,5 tấn giá đỗ/ngày (trước đó khoảng 2 tấn/ngày), có cơ sở hiện bán ra 200-300kg giá đỗ/ngày (trước đó 400-500kg/ngày).

Đoàn kiểm tra của Sở NN&PTNT Đắk Lắk kiểm tra tại cửa hàng Bách Hóa Xanh, đơn vị này thừa nhận có nhập giá đỗ của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo từ ngày 2/5 với sản lượng 300-400kg giá đỗ/ngày. Sau khi biết thông tin giá đỗ bị nhiễm hóa chất, Bách Hóa Xanh lập tức ngưng bán, thu hồi sản phẩm, tiêu hủy tại chỗ trên 340kg.

Cũng theo Sở NN&PTNT Đắk Lắk, công an đã tịch thu tang vật là toàn bộ sản phẩm giá đỗ có chứa chất 6-Benzylaminopurine cùng các can chứa đựng hóa chất tại 6 cơ sở. Các cửa hàng của hệ thống Bách Hóa Xanh cũng đã thu hồi, tiêu hủy số giá đỗ từ Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo nên Sở NN&PTNT Đắk Lắk không còn sản phẩm để thu hồi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Tân Hòa (thành phố Buôn Ma Thuột) xác nhận, trên địa bàn phường có 4 điểm sản xuất giá đỗ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện có sử dụng chất cấm và các cơ sở này đang hoạt động bình thường.

Lãnh đạo UBND phường Tân Hòa cho biết thêm, qua kiểm tra, các cơ sở này vẫn sản xuất cầm chừng, sản lượng ít hơn trước và vẫn có mối để giao hàng.

"Các cơ sở đều có giấy phép kinh doanh đàng hoàng, chỉ có chủ cơ sở bị bắt giam và do chưa có lệnh cấm từ các cấp có thẩm quyền nên các cơ sở này vẫn hoạt động. Với vai trò, thẩm quyền của phường, chúng tôi không thể cấm việc sản xuất này được", lãnh đạo UBND phường Tân Hòa nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Tân Hòa, các cơ sở sản xuất giá đỗ được cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp phép.

Lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho rằng, đã tiếp nhận thông tin từ báo chí và sẽ cho cán bộ xử lý ngay vụ việc này.

Công an Đắk Lắk đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các đối tượng đã sử dụng hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất có thể gây dị tật cho con người để ngâm, ủ giá đỗ.

Theo cơ quan công an, trong năm 2024, 6 cơ sở đã bán ra thị trường hơn 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine, trung bình mỗi ngày 8-10 tấn.

Số giá đỗ được bán chủ yếu cho chợ đầu mối Tân Hòa (thành phố Buôn Ma Thuột) để phân phối lại khắp tỉnh.

Trong số này, Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo được Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ tháng 4 năm nay. Công ty này có ký hợp đồng bán 350-400kg giá đỗ mỗi ngày cho cửa hàng Bách Hóa Xanh.