Đường dây mua bán vũ khí "khủng" do một phụ nữ điều hành

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 38 bị can liên quan đến đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh.

Quá trình rà soát, xác minh, công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí quân dụng từ đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp thông qua một trang mạng xã hội với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước.

Ban chuyên án bàn kế hoạch triệt phá đường dây mua bán trái phép vũ khí liên tỉnh (Ảnh: Văn Hậu).

Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đề xuất xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, đấu tranh triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên.

Sau thời gian dài theo dõi, trong các ngày 15-24/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An triển khai nhiều tổ công tác chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các xã và các đơn vị, địa phương trên cả nước đồng loạt bắt 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Công an thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hàng nghìn vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ bị công an thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng này hoạt động từ tháng 8/2024, dưới sự điều hành của Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú tại xã Hưng Long, TPHCM).

Hưng và Thơm phụ trách một số khâu khác nhau trong việc sản xuất, mua bán các loại vũ khí. Số vũ khí sau khi chế tạo được rao bán trên các ứng dụng mạng xã hội hoặc được Hưng và Thơm bán trực tiếp cho khách.

Sầm Thị Thơm được xác định là 1 trong 2 kẻ cầm đầu, điều hành đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (Ảnh: Văn Hậu).

Lê Thanh Hưng, Sầm Thị Thơm và 36 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của 4 đối tượng còn lại trong đường dây.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đây là đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí lớn nhất từ trước đến nay do đơn vị triệt xóa.