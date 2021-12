Bắt giữ đối tượng lên rừng bẫy gấu, xẻ thịt cất tủ lạnh bán dần

Dân trí Tháng 11/2021, Xoang lên rừng bẫy được một con gấu sau đó mang về nhà mổ lấy túi mật, chân gấu và xương gấu đem giấu tại tủ lạnh của gia đình. Khi Xoang định mang đi bán thì bị công an phát hiện.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tẩn Sài Xoang (sinh năm 1991) và Tẩn Lao Sử (sinh năm 2001) cùng trú tại bản Lả Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Các đối tượng cùng tang vật là con gấu đã bị giết chết (Ảnh: Văn Thiệp).

Trước đó, ngày 9/12/2021, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu làm nhiệm vụ tại đoạn đường liên xã thuộc bản Tô Y Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ đã phát hiện và bắt quả tang Tẩn Sài Xoang đang có hành vi bán trái phép 4 chân gấu cùng các mảnh xương gấu.

Tại cơ quan điều tra, Xoang khai nhận trước thời điểm bị bắt khoảng một tháng, Xoang lên rừng bẫy được một con gấu sau đó mang về mổ để lấy túi mật, chân gấu và lấy xương gấu Xoang cất giấu tại tủ lạnh của gia đình.

Sử là cháu họ Xoang nói có người muốn mua toàn bộ số mật, chân, xương gấu trên với giá 160 triệu đồng nên Xoang đã đồng ý bán.

Trong lúc chuẩn bị "giao dịch" số hàng trên tại đoạn đường thuộc khu vực xã Mồ Sì San thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Yên