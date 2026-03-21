Bắt giữ đối tượng chuyên ăn xin, trộm tài sản để lấy tiền mua ma túy

Ngày 21/3, Công an xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai đang lập hồ sơ xử lý Bùi Lê Thanh Hậu (SN 1999, trú tại phường Pleiku, Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Hậu không có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng này còn có 3 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát giao thông phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ Hậu (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Do bị chấn thương ở chân, Hậu phải nẹp vít để cố định xương. Lợi dụng tình trạng này, đối tượng thường ngồi tại các ngã tư trên địa bàn phường Pleiku (Gia Lai) để xin tiền.

Nhiều người dân thương cảm đã cho Hậu tiền. Số tiền xin được, đối tượng dùng để mua ma túy. Khi đang tàng trữ ma túy để sử dụng, Hậu bị công an phát hiện, bắt giữ. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hậu tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài và mua ma túy.

Sáng 7/3, Hậu đột nhập cửa hàng điện thoại của gia đình chị Đ.T.K.D. (SN 1990, trú tại xã Ia Khươl, Gia Lai), lấy tiền mặt cùng nhiều thẻ cào điện thoại với tổng trị giá 7,2 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Ia Khươl phối hợp các lực lượng khẩn trương truy xét, xác định Hậu là nghi phạm. Đến 13h ngày 7/3, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Hậu khi đối tượng đang di chuyển trên quốc lộ 14, theo hướng Gia Lai - Quảng Ngãi.

Tại cơ quan công an, Hậu khai đã mang số thẻ cào trộm được đi bán. Khi đang trên đường đến tỉnh Quảng Ngãi để mua ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.