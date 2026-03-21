Bắt giam 4 người đánh nhau sau va chạm xe ở Lâm Đồng

Ngày 21/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người về tội Gây rối trật tự công cộng.

Những người bị bắt gồm: Trần Công Bùi (SN 1985, trú tại xã Bảo Lâm 3), Hoàng Văn Võ (SN 1994, trú tại xã Đông Giang), Cao Văn Cai (SN 1990, trú tại phường Tiến Thành) và Hoàng Văn Nối (SN 1996, trú tại xã Đông Giang) tỉnh Lâm Đồng.

Một trong 4 bị can bị cơ quan công an khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra của công an, vào ngày 4/10/2025, Trần Công Bùi cùng Hoàng Văn Nối sử dụng ô tô con di chuyển về khu dân cư thôn 3, xã Đông Giang, bất ngờ va chạm với xe máy do Hoàng Văn Võ điều khiển chở theo Cao Văn Cai.

Xảy ra va chạm, hai bên cự cãi rồi lao vào đánh nhau, gây náo loạn khu vực. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau nhiều tháng củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng quyết định khởi tố 4 bị can nói trên về tội Gây rối trật tự công cộng.