Ngày 29/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau quá trình theo dõi, ngày 26/10, trên quốc lộ 48 thuộc xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng của đơn vị đã tổ chức đón lõng, bắt quả tang 2 đối tượng đang giao dịch 1 tạ pháo nổ.

Các đối tượng gồm: Hoàng Đình Minh (SN 1977, trú tại xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và Phan Văn Lương (SN 1982), trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Văn Lương ở huyện Quỳ Hợp, thu giữ khoảng 40kg pháo nổ.

Một mũi trinh sát khác khám xét nhà ở của Hoàng Đình Minh và Lê Văn Hoài (SN 1991), trú tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tiếp tục thu giữ hơn 1 tạ pháo nổ.

Tổng số lượng pháo công an thu giữ trong vụ án khoảng 2,5 tạ.

Công an xác định Hoàng Đình Minh, Lê Văn Hoài là 2 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán pháo liên tỉnh.

Sau khi mua pháo ở khu vực biên giới, Lê Văn Hoài và Hoàng Đình Minh thuê Nguyễn Đức Phú (SN 1990), trú tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vận chuyển, cung cấp tới các đầu mối ở trong và ngoài tỉnh.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Hoàng Đình Minh (Ảnh: Văn Hậu).

Tại Nghệ An, Phan Văn Lương là đầu mối trực tiếp giao dịch, mua bán pháo từ Hoài và Minh, sau đó mang đi tiêu thụ tại địa bàn.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để điều tra mở rộng chuyên án.