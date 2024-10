Bắt 12 đối tượng trong đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Hà Trung phát hiện nhiều tài khoản hội, nhóm giao dịch mua bán pháo nổ trái phép từ các tỉnh phía Bắc về huyện Hà Trung tiêu thụ.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Hà Trung phá án, bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Ngọc Chung (SN 1983, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) và Bùi Thị Vui (SN 1992, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), thu giữ hơn 100kg pháo nổ, 0,2kg dây ngòi và 13,9kg vỏ pháo cùng các nguyên liệu làm pháo.

Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Từ 2 mắt xích quan trọng này, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương lần lượt bắt giữ 10 đối tượng khác còn lại trong đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo nổ nói trên.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ thêm nhiều dụng cụ dùng để sản xuất pháo.

Các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 9 đến khi bị bắt, Bùi Thị Vui đã cùng với một số người tại khu nhà trọ ở thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang mua dụng cụ cuốn pháo, thuốc pháo, dây dẫn, ống giấy… để sản xuất pháo ngay tại khu trọ.

Sau đó, lên mạng lập ra các tài khoản Facebook, Zalo ảo, không rõ tên, địa chỉ thật… để liên lạc trao đổi mua bán pháo với Trần Ngọc Chung. Khi có đơn hàng, Bùi Thị Vui sản xuất pháo và giao hàng cho Chung thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc gửi xe buýt, xe khách, mọi hoạt động và ngụy trang rất kín kẽ, khó phát hiện.