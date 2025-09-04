Bắt giữ cơ sở buôn bán gạo giả thương hiệu ST25 ông Cua

Ngày 4/9, Công an phường Hoa Lư cho biết, đơn vị vừa bắt giữ vụ sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu ST25 ông Cua (thương hiệu gạo nổi tiếng của Việt Nam, đạt danh hiệu ngon nhất thế giới).

Công an thu giữ các bao gạo làm giả thương hiệu gạo ST25 ông Cua nổi tiếng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 10h ngày 3/9, qua công tác trinh sát, Công an phường Hoa Lư đã phát hiện và bắt quả tang tại hộ kinh doanh xay xát lúa gạo Thắng Thu do ông Hoàng Minh Thắng (SN 1973) làm chủ.

Công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Thị Thu (SN 1977, vợ ông Thắng), đang bán 2 bao gạo giả thương hiệu ST25 ông Cua cho người dân trên địa bàn.

Kết quả điều tra cho thấy, hộ kinh doanh này đã thu mua lúa giống ST25 trên địa bàn, sau đó sử dụng bao bì giả nhãn hiệu ST25 ông Cua nhập từ tỉnh Hưng Yên về đóng bao, sản xuất và buôn bán gạo giả thương hiệu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng và thương hiệu được bảo hộ.

Bao bì nhãn hiệu chủ hộ kinh doanh làm giả thương hiệu gạo nổi tiếng ngon nhất thế giới (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an đã thu giữ 14 bao gạo thành phẩm giả nhãn hiệu ST25 ông Cua, 129 bao nilon in giả thương hiệu ST25 ông Cua, 1 máy ép nhiệt miệng túi dùng sản xuất hàng giả.

Công an phường Hoa Lư đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp chân chính.