Tịch thu xe của thanh niên chở bạn gái bốc đầu trên phố

Ngày 4/8, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định tịch thu xe máy của nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 3/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 82AA-182.xx, chở theo bạn gái phía sau. Thanh niên này liên tục bốc đầu, rú ga gây náo loạn trên đường Phan Đình Phùng (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Qua điều tra, Công an phường Kon Tum xác định thanh niên điều khiển xe máy trong clip là A.T. (19 tuổi, trú tại phường Kon Tum). Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi trên và cam kết sẽ không tái phạm.

Thanh niên bị triệu tập vì có hành vi bốc đầu xe máy trên đường phố (Ảnh: Công an phường Kon Tum).

Vụ việc sau đó được Công an phường Kon Tum chuyển lên Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi để xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ theo quy định, Phòng Cảnh sát giao thông xác định hành vi điều khiển xe máy của T. đã gây nguy hiểm, khiến nhiều người đi đường bức xúc, lo ngại về an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đã ra quyết định tịch thu phương tiện của nam thanh niên.