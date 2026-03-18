Làm rõ vụ xô xát nghi nổ súng trong khách sạn

Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang truy xét nhóm người gây ra vụ xô xát có tiếng súng nổ xảy ra tại khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn.

Khẩu súng thu giữ tại hiện trường (Ảnh: CTV).

Kết quả điều tra ban đầu, sáng 16/3, N.M.H. (SN 1987, ngụ TPHCM) đến khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn để thuê phòng. Lễ tân đã bố trí cho H. phòng 104.

Đến trưa cùng ngày, M.Đ. (SN 1996, trú TPHCM) đi xe máy đến thuê phòng và được bố trí phòng 210.

Một lúc sau, có hai người gồm N.H.P. (SN 1998) và N.T.Đ. (SN 2002, cùng ngụ TPHCM) đi xe máy đến khách sạn tìm M.Đ. và lên phòng 210. Khoảng một giờ sau đó, N.H.P. và N.T.Đ. rời khỏi khách sạn.

Túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy (Ảnh: CTV).

Đến chiều cùng ngày, bảo vệ của khách sạn nghe tiếng nổ (nghi tiếng súng) nên đi vào kiểm tra thì phát hiện M.Đ. và N.M.H. cùng một người khác (chưa rõ lai lịch) từ trên lầu chạy xuống, đang đánh nhau trước phòng 103.

Lễ tân khách sạn la lớn và trình báo công an phường. Ngay sau đó, 3 người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lúc này, lễ tân quay lại nơi xảy ra đánh nhau thì phát hiện một cây súng nằm trên nền gạch trước cửa phòng 103 và nhiều tờ tiền rơi vãi trên cầu thang.

Công an phường Cái Vồn đã phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành công tác khám nghiệm, thu giữ khẩu súng, đầu đạn bằng nhựa và túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.