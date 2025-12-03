Bắt giữ 2 xe tải nghi chở lợn bệnh đi tiêu thụ

Ngày 3/12, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 xe tải vận chuyển lợn không có giấy tờ kiểm dịch, nghi nhiễm dịch bệnh.

Theo thông tin ban đầu, lúc 17h30 ngày 2/12, Trạm CSGT Tuy Phước nhận được tin báo về xe tải biển kiểm soát 60K-711.39 chở lợn chết, nghi nhiễm bệnh.

CSGT Tuy Phước bắt xe tải chở tổng cộng 72 con lợn nghi nhiễm bệnh đi tiêu thụ (Ảnh: Trạm CSGT Tuy Phước).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng xác định tài xế Trần Tuấn Phong (SN 1986, trú tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, trên xe vận chuyển 50 con lợn có biểu hiện yếu, lừ đừ.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Phong không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật hay chứng minh nguồn gốc số lợn. Tài xế khai nhận vận chuyển lợn từ xã Hòa Hội (Gia Lai) về tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Trạm CSGT Tuy Phước tiếp tục phát hiện xe tải biển kiểm soát 77C-177.90 do tài xế Nguyễn Trung Kiên (SN 1984, trú tại xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) điều khiển, vận chuyển 22 con lợn nghi nhiễm bệnh.

Nhiều con lợn trên xe tải có biểu hiện lừ đừ, yếu, nghi nhiễm bệnh (Ảnh: Trạm CSGT Tuy Phước).

Tài xế này cũng không xuất trình giấy tờ kiểm dịch hay chứng minh nguồn gốc, khai vận chuyển số lợn trên đi cùng tuyến với xe tải của tài xế Phong.

Đến 3h30 cùng ngày, Trạm CSGT Tuy Phước phối hợp cùng Trạm kiểm dịch động vật Cù Mông (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Gia Lai) đưa 2 xe tải cùng với số lợn trên đi lấy mẫu xét nghiệm.

Qua test nhanh, số lợn trên có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh, các mẫu bệnh đã được gửi về thành phố Đà Nẵng để xác định loại dịch và đang chờ kết quả.