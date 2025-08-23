Người đàn ông bị tấn công, thủ phạm nói "đâm nhầm, xin lỗi"

Ngày 23/8, nguồn tin phóng viên Dân trí cho biết, Công an xã Tuyên Quang, Lâm Đồng, đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị 2 người dùng vật sắc nhọn đâm thương tích trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/8, ông H. lái xe máy chở vợ là bà T. lưu thông trong tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 thì bị 2 thanh niên đi trên xe máy áp sát. Lúc này, 1 trong 2 thanh niên sử dụng vật sắc nhọn đâm vào vùng bụng ông H. làm ông bị thương.

Ông H. bị thương ở vùng bụng (Ảnh: Tuấn Duy).

Bị đâm bất ngờ, ông H. hỏi lý do, đối tượng đi xe máy đáp “đâm nhầm, cho xin lỗi” rồi rời khỏi hiện trường. Ông H. sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tuyên Quang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, truy xét đối tượng.

“Hiện 2 đối tượng liên quan đến vụ việc đã được công an xác định, mời lên làm việc. Ông H. bị thương phần mềm, không nguy kịch tính mạng. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông”, một lãnh đạo UBND xã Tuyên Quang cho biết.