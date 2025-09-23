Bắt giữ 2 đối tượng bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, tối 14/9, một số ô tô khi di chuyển đến khu vực nút giao cao tốc CT06, phường Liên Hòa (Quảng Ninh), bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây lo lắng cho lái xe và hành khách.

Đặng Văn Điển và Đặng Quang Đạo tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh phối hợp cùng lực lượng CSGT và Công an phường Liên Hòa khám nghiệm hiện trường, xác định thủ phạm dùng súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt vào xe.

Đến 16h ngày 15/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đặng Quang Đạo (28 tuổi) và Đặng Văn Điển (21 tuổi), cùng trú tại phường Phong Cốc (Quảng Ninh). Cả hai bị điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, Điển khai mượn súng của Đạo để bắn chim ven cao tốc, nhưng đạn lạc đã làm vỡ kính nhiều ô tô. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả hai đối tượng.

Công an Quảng Ninh đề nghị chủ phương tiện bị thiệt hại liên hệ để phối hợp giải quyết, đồng thời khuyến cáo người dân không chế tạo, mua bán hay sử dụng súng tự chế, vũ khí quân dụng vì tiềm ẩn nguy hiểm cho tính mạng và tài sản.