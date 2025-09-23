An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử Bình Kiểm và đồng phạm

Sáng 23/9, TAND Khu vực 7 (TPHCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Đức Bình (55 tuổi, còn gọi là Bình Kiểm) cùng các đồng phạm về các tội danh liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.

Khoảng 7h, các bị cáo, trong đó có Bình "Kiểm", đã được lực lượng chức năng dẫn giải đến tòa án để bắt đầu phiên xét xử.

Ngoài Bình, các đồng phạm khác cũng hầu tòa gồm Nguyễn Tuấn An (42 tuổi) bị truy tố về tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi) và Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi) bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 10/2024, Bình Kiểm được xác định là chủ mưu, đã lôi kéo nhiều đối tượng thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng. Cụ thể, sau khi ra trại vào đầu tháng 7/2024, Bình gặp Lại Nam Phương và Huỳnh Hoàng Vũ. Vũ đã tặng Bình một khẩu súng Beretta cùng 13 viên đạn, sau đó Bình nhờ Chu Văn Hoàng Anh cất giữ. Số vũ khí này đã bị cơ quan điều tra phát hiện tại Lâm Đồng vào ngày 30/10/2024.

Ngoài ra, Bình còn nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào mua 1 khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn và hàng trăm viên đạn với tổng giá trị hơn 227 triệu đồng. Bình tiếp tục tìm cách mua thêm súng quân dụng qua nhiều đầu mối khác.

Để đảm bảo an toàn cho phiên tòa, an ninh khu vực tòa án đã được siết chặt tối đa.

Bình Kiểm là đối tượng có nhân thân xấu, từng nhiều lần vướng vòng lao lý. Năm 2007, bị tuyên phạt 28 năm tù về các tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép. Trước đó, Bình cũng từng bị đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc kết án về các tội Đánh bạc, Cố ý gây thương tích.

Chỉ mới chấp hành xong tổng hợp hình phạt 30 năm tù vào ngày 7/4/2024, Bình Kiểm lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý với các tội danh mới.

Các đồng phạm cũng đều có tiền án, tiền sự. Nguyễn Tuấn An từng bị Tòa án tại Lào tuyên 6 năm 6 tháng tù liên quan đến vũ khí và ma túy. Chu Văn Hoàng Anh và Lại Nam Phương đều có tiền án về tội Giết người.

Cơ quan tố tụng nhận định hành vi của Bình Kiểm và các đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Phiên tòa do Thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh, Phó Chánh án TAND Khu vực 7, làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND tham gia phiên xét xử là ông Ngô Anh Hồng và bà Trần Thị Hải Huyền. Tòa án cũng đã triệu tập 9 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, một nhân chứng và 3 luật sư bào chữa.

Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài trong vài ngày để xem xét toàn diện hành vi của các bị cáo và vai trò của từng người trong vụ án.