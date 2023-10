Khởi tố 2 tên trộm chó ở TPHCM bị tài xế ô tô tông ngã

Ngày 30/10 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Phương Quang (28 tuổi) và Nguyễn Minh Tiến (32 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hình ảnh được camera ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan vụ việc trên, một nguồn tin của phóng viên cho biết, hai đối tượng này trộm cắp trên địa bàn khác, sau đó chạy đến phường Tân Thới Nhất, quận 12 dừng xe cất tang vật. Cơ quan công an đã phải mất nhiều thời gian tìm bị hại để điều tra vụ án.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 18/10 mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh tài xế ô tô tông hai thanh niên đi xe máy trộm chó khi họ dừng xe cất tang vật.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h50 cùng ngày, trước một nhà dân ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TPHCM).

Theo clip, nam thanh niên mặc áo sọc chạy xe máy hiệu Exciter chở theo một thanh niên khác ngồi phía sau ôm một chú chó. Khi cả hai chạy đến trước cửa nhà người dân ở phường Tân Thới Nhất liền dừng xe.

Hai tên trộm bỏ lại súng điện tự chế và gần 10 con chó để thoát thân (Ảnh: Mạng xã hội).

Nam thanh niên ngồi sau mang chú chó bỏ vào bao lớn phía trước xe. Thời điểm này, phát hiện hai thanh niên nghi trộm chó, một tài xế ô tô từ phía sau lao lên tông vào đuôi xe máy khiến cả hai ngã nhào ra đường.

Thanh niên mặc áo sọc dựng xe lên để bỏ chạy liền bị tài xế truy đuổi, áp sát khiến anh ta và đồng bọn phải vứt xe máy để thoát thân. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Nhận tin báo, Công an quận 12 đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị liên quan trích xuất camera an ninh để điều tra. Đến ngày 19/10 công an đã bắt giữ được Quang và Tiến.

Tại trụ sở công an, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm chó khác.