Bắt giam 2 kẻ đi ô tô hăm dọa, đánh người ở TPHCM

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khánh (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tuấn (áo thun trắng) và Khánh bị bắt tạm giam (Ảnh: Thuận Lâm).

Theo điều tra, khoảng 15h45 ngày 19/3, anh Phạm Minh Truyền (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy trên đường Lê Đức Anh, theo hướng từ ngã tư Gò Mây đi vòng xoay An Lạc. Khi đến khu vực phường Bình Tân, anh Truyền dừng xe lại, đậu sát lề đường bên phải để mua vé số.

Khoảng một phút sau, Trần Văn Khánh lái ô tô biển kiểm soát 30M-033.03, chở Nguyễn Minh Tuấn chạy từ phía sau đến. Khánh bấm còi 3-4 lần, rồi lái ô tô vượt lên trước xe anh Truyền và dừng lại.

Tuấn bước xuống xe, đến gần vị trí của anh Truyền đang đứng mua vé số rồi chửi bới thô tục, đe dọa. Khánh cũng xuống xe, chỉ tay vào mặt anh Truyền và dùng lời lẽ thô tục chửi bới, lớn tiếng đe dọa đối phương.

Cảnh sát tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng (Ảnh: Thuận Lâm).

Chưa dừng lại, Khánh dùng cùi chỏ tay phải đánh trúng vùng mặt, mũi của anh Truyền. Vụ việc gây chú ý cho người đi đường, dẫn đến ùn tắc giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh qua địa phận phường Bình Tân. Sau đó, Khánh và Tuấn lên xe, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay khi phát hiện clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bình Tân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM, đồng thời nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh và nhanh chóng triệu tập hai đối tượng và người liên quan lên trụ sở để điều tra làm rõ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khánh và Nguyễn Minh Tuấn về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chiếc ô tô do Tuấn cầm lái bị cảnh sát tạm giữ (Ảnh: Lê Trai).

Việc khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng trên cho thấy rõ thái độ kiên quyết và tinh thần xử lý nghiêm minh của Công an TPHCM đối với các hành vi coi thường pháp luật, đặc biệt là những vụ việc diễn ra trên đường phố, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Thông qua vụ việc trên, nhà chức trách khuyến cáo, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tôn trọng người khác. Khi xảy ra mâu thuẫn, người dân giải quyết bằng đối thoại hoặc nhờ cơ quan chức năng can thiệp, tuyệt đối không để cảm xúc nhất thời chi phối dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Công an TPHCM khẳng định, mọi hành vi côn đồ, coi thường pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.