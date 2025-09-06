Bắt được đối tượng giết người, mang theo súng kíp trốn lên rừng

Chiều 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vào lúc 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Triệu Văn Phúc (SN 1981, trú tại thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Phúc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Phúc chính là đối tượng đã dùng dao chém vào cổ ông B.H.S. (SN 1989, người cùng thôn với Phúc), khiến ông S. bị thương nặng.

Hiện nay đối tượng Triệu Văn Phúc được đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/9, tại nhà văn hóa thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, Phúc dùng dao chém vào cổ ông B.H.S.

Theo cảnh sát, sau khi gây án, Phúc đi về nhà lấy 1 khẩu súng kíp rồi bỏ trốn lên rừng.