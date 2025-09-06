Truy bắt đối tượng giết người, mang theo súng kíp trốn lên rừng

Sáng 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các lực lượng chức năng Công an tỉnh này đang ráo riết truy lùng đối tượng Triệu Văn Phúc (SN 1981, trú tại thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang) do có hành vi giết người rồi bỏ trốn.

Đối tượng Triệu Văn Phúc (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/9, tại nhà văn hóa thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, Phúc dùng dao chém vào cổ ông B.H.S. (SN 1989, người cùng thôn với Phúc), khiến ông S. bị thương nặng.

Theo cảnh sát, sau khi gây án, Phúc đi về nhà lấy 1 khẩu súng kíp rồi bỏ trốn lên rừng.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, đặc điểm nhận diện đối tượng Phúc: cao khoảng 1m60, mặc áo dài tay màu ghi xám, quần rằn ri màu xanh.

"Lực lượng chức năng thông báo để quần chúng nhân dân nắm được và cùng nâng cao đề phòng cảnh giác; chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản; nếu phát hiện thông tin về đối tượng cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời giải quyết. Mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng đều bị xử lý theo quy định của pháp luật", đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay.