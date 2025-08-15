Bắt giữ đối tượng chém tử vong cháu bé 5 tuổi ở Tuyên Quang

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Việt (44 tuổi, trú tại xã Thái Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 7h30 ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Chiêm Hoá về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hoá.

Bùi Văn Việt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo tài liệu điều tra, do nảy sinh mâu thuẫn với nạn nhân, đối tượng Bùi Văn Việt đã dùng dao chém chị T.T.T. (44 tuổi) cùng hai cháu Đ.H.T. (5 tuổi) và T.P.N. (16 tuổi), đều là con của chị T..

Cảnh sát cho biết, vụ việc khiến cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ, chị T. và cháu N. đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hoá.

Sau khi gây án, đối tượng Việt đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường tổ chức truy bắt đối tượng.

Sau hơn 4 giờ gây án, đến khoảng 11h10 ngày 14/8, Bùi Văn Việt đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.