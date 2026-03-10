Bắt đối tượng đánh người do mâu thuẫn giao thông rồi bỏ trốn

Ngày 10/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phạm Anh Huân (SN 1970, trú xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), theo quyết định truy nã ngày 15/1 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Phạm Anh Huân (bìa phải) bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông trên đường, Huân có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt anh N.H.N.. Đồng thời Huân gọi thêm người đến trợ giúp đánh anh N..

Theo cảnh sát, hành vi của Huân diễn ra trên đường quốc lộ 10, tại khu vực công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và gây ách tắc giao thông tại quốc lộ 10.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 28/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Huân về tội Gây rối trật tự công cộng, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xác định Phạm Anh Huân bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó Cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định truy nã đối với Phạm Anh Huân.

Đến ngày 5/3, lực lượng chức năng xác định Phạm Anh Huân đang di chuyển trên quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên và tổ chức xác minh, truy bắt thành công Phạm Anh Huân.