Bắt “chị đại” cùng nhóm thanh niên tấn công người trong đêm

Ngày 11/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Huệ (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cùng 5 người khác để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép súng, đạn, ma túy...

Trước đó ngày 6/9, anh P.T. (SN 2002, trú tại phường Diên Hồng) và S.Y.H. (SN 2007, trú tại xã Ia Hrung), đều thuộc tỉnh Gia Lai, cùng 4 người khác tụ tập ăn nhậu.

Huệ (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng bọn tại cơ quan công an (Ảnh: Duy Hải).

Đến 1h30 ngày 7/9, cả nhóm đi về trên 4 xe máy, khi qua ngã 3 đường Phùng Hưng - Lê Lợi, thuộc phường Pleiku, tỉnh Gia Lai thì bị nhóm người lạ mặt đeo khẩu trang chặn đường, sử dụng dao, kiếm tấn công.

Nhóm người lạ mặt đã dùng dao chém liên tiếp vào tay, lưng của anh T. và anh H. rồi rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku truy bắt các đối tượng.

Sau quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ Huệ cùng 5 đối tượng, gồm: Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú tại phường Diên Hồng); Phạm Văn Toàn (SN 2005, trú tại xã Kdang); Nguyễn Hân Thanh Hưng (SN 1997, trú tại phường Pleiku); Trần Hoàn Nhân (SN 2006) và Nguyễn Duy Long (SN 2009), cùng trú tại phường Hội Phú, đều thuộc tỉnh Gia Lai.

Lực lượng công an khám xét nhà Hưng và phát hiện 2 khẩu súng, đạn, bình xịt hơi cay, quả nổ, roi điện, 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, Hưng khai là ma túy đá.

Theo đại diện Công an tỉnh Gia Lai, thông qua mạng xã hội, nhóm thanh niên đã lôi kéo nhau tham gia vào hội nhóm kín do Huệ cầm đầu. Nhóm thanh niên này thường học theo lối sống buông thả, ăn chơi đua đòi và nghe theo lời của Huệ để gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.