Chặn đầu, rút chìa khóa trên Vành đai 3: Vì sao xử lý tội gây rối trật tự?

Như đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Bùi Trường Sơn (48 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng sau khi người này rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3.

Theo công an, sáng 4/8, Sơn điều khiển ô tô con trên đường Vành đai 3, tới khu vực gần ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt) thì đi trong làn khẩn cấp, song song với xe khách do anh T. (34 tuổi, quê Quảng Ninh) điều khiển. Bức xúc vì xe xin chuyển làn nhưng không được nhường đường, Sơn chặn đầu xe khách, trèo vào cabin, cãi nhau với tài xế, rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi khiến nhiều người bị "mắc kẹt" trong thời tiết nắng nóng, giao thông trên đường Vành đai 3 ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Bùi Trường Sơn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Từ sự việc trên, nhiều độc giả đặt câu hỏi về việc vì sao hành vi của Sơn có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng?

Giải đáp dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng.

Về tình tiết "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội", hiện chưa có văn bản cụ thể hướng dẫn về việc áp dụng quy định này. Tuy nhiên, theo quy định mang tính tham khảo tại Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đối với hành vi gây rối trật tự công cộng "gây hậu quả nghiêm trọng", tình tiết này có thể áp dụng khi xảy ra các hậu quả như: cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ; cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hay thiệt hại từ nghiêm trọng trở lên về tài sản, sức khỏe, tính mạng người khác.

Ngoài ra, thực tiễn cho thấy có thể còn có hậu quả phi vật chất như có ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước hay gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao, đến trật tự, an toàn xã hội... Trong các trường hợp này, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm gây ra có phải là nghiêm trọng hay không.

Hàng chục người bị mắc kẹt bất đắc dĩ trên đường Vành đai 3 bởi hành vi của Sơn (Ảnh: OFFB).

Đối với trường hợp trên, có thể thấy Sơn đã thực hiện một loạt hành vi gồm điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp, tạt đầu xe khách, xông vào cabin chửi bới, rút chìa khóa rồi bỏ đi. Đây là những hành vi được thực hiện tại nơi công cộng, không chỉ xâm phạm tới quyền lợi của những người trên xe mà còn gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên đường Vành đai 3.

Đối chiếu các quy định của pháp luật và hướng dẫn của TAND Tối cao, việc xem xét xử lý tài xế này về tội Gây rối trật tự công cộng là có cơ sở.

Theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, nếu hành vi bị xác định thuộc tình tiết gây cản trở giao thông nghiêm trọng, tài xế này có thể bị truy tố với khung hình phạt 2-7 năm tù.