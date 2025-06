Bắt cán bộ hải quan ở Lào Cai vì để mất rừng

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với 4 bị can về tội Vi phạm các quy định về quản lý rừng và tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Những người này gồm: Bùi Việt Tuấn (SN 1968, ở TP Lào Cai), là cán bộ hải quan Bát Xát, thuộc chi cục hải quan khu vực 7; Nguyễn Văn Phú (SN 1988); Đỗ Văn Ngân (SN 1990, cùng ở huyện Bảo Thắng) để điều tra về tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Và bị can Nguyễn Thế Yên (SN 1965, ở TP Lào Cai) để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý rừng.

Các quyết định nêu trên đã được VKSND TP Lào Cai phê chuẩn.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ ngày 13/6 đến 1/7/2024 các bị can trên đã khai thác trái phép tổng số 40,75m3 gỗ rừng tại lô 12 và 12a, khoảnh 1, tiểu khu 190, thuộc thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.