Khởi tố 37 lâm tặc phá rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên

Dân trí Nhóm đối tượng đã rủ nhau vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô vùng giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên phá rừng, sau đó đưa gỗ xuống lòng sông để vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 29/4, VKSND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố 37 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong đó, 18 bị can có lệnh bắt tạm giam và 19 bị can lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú. Tất cả các bị can này đều ngụ tại huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).

Các bị can phá rừng tại cơ quan công an (Ảnh: CQĐT).

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/11/2020, Ban Quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo tại khu vực dọc sông Ea Pích (gần trạm kiểm lâm số 5, thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép.

Thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng không xác định được đối tượng khai thác gỗ trái phép. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng cuối tháng 10/2020 đối tượng Ma Khanh (ngụ huyện Sông Hinh) rủ một số người không có công ăn việc làm vào khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để cưa gỗ mang bán kiếm tiền tiêu xài.

Sau đó, nhóm của Ma Khanh rủ thêm 20 người khác mang theo cưa tay cùng các vật dụng cần thiết vào phá rừng. Đích đến của nhóm này là tiểu khu 618, 622 thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (cạnh hai bên bờ sông Ea Pích).

Hàng chục cây căm xe trong Khu bảo tồn thiên nhiên bị cưa hạ.

Tại đây, các đối tượng đã chặt hạ 19 cây gỗ căm xe. Trong đó, một số lượng gỗ được các đối tượng đưa vượt sông về buôn Zô (xã Ea Ly, huyện Sông Hinh). Khi đến nơi, Ma Khanh thuê người đưa máy đến bờ sông trục vớt gỗ và đưa về nơi tập kết.

Sau đó, Ma Khanh bán gỗ được 80 triệu đồng, rồi cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Đến đầu tháng 11/2020, đối tượng Nguyễn Xuân Ban (ngụ huyện Sông Hinh) có nghe nhóm Ma Khanh nói chuyện về việc khai thác gỗ bán kiếm tiền tiêu xài. Thấy ngon ăn, Ban rủ thêm một số người nhập nhóm Ma Khanh cùng đi khai thác gỗ lậu.

Ngày 8/11/2020, nhóm Ma Khanh tiếp tục vào khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác gỗ. Lúc này, nhóm của Ma Khang có sự tiếp sức của nhóm Nguyễn Xuân Ban, Trần Văn Tú và Hoàng Anh Sáng.

Tại đây, nhóm Ma Khanh đã chặt hạ 37 cây gỗ căm xe. Nhóm này đem gỗ đi bán được trên 100 triệu đồng. Nhóm Nguyễn Xuân Ban khai thác 5 cây gỗ căm xe đưa về nhà tại xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) thì bị thu giữ. Nhóm Trần Văn Tú, Hoàng Anh Sáng khai thác được 6 lóng gỗ căm xe, mang bán được 7 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 37 đối tượng vào tiểu khu 618-622 khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác trái phép được khoảng 43m3 gỗ, chủ yếu là căm xe.

