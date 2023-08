Trốn truy nã gần 1 năm trong rừng, ăn sắn, uống nước suối để sống

Ngày 2/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Mường Tè vừa bắt giữ đối tượng Pờ Pó Chừ (SN 1962, ở Lai Châu). Chừ là đối tượng trốn lệnh truy nã của cơ quan công an gần 1 năm trước.

Theo cảnh sát, để trốn sự truy nã của cơ quan chức năng, Chừ sống ẩn dật tại các lán bỏ hoang trong rừng. Sau đó, Chừ đã đi sâu vào các lối mòn và đồi núi khu vực giáp ranh biên giới với Trung Quốc.

Để sống qua ngày, Chừ chỉ uống nước suối, đào củ sắn, củ mài và ăn rau rừng. Ngoài ra, đối tượng này không tiếp xúc với bất kỳ ai.

Nhận được tin báo của người dân, ngày 27/7, Công an xã Tá Bạ đã chủ trì, phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Mường Tè bắt giữ được Pờ Pó Chừ, khi đối tượng đang lần trốn tại xã Tá Bạ.

Trước đó, ngày 13/6/2022, Công an huyện Mường Tè ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Pờ Pó Chừ về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Pờ Pó Chừ.

Pờ Pó Chừ thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Lai Châu).

Đến ngày 23/11/2022, Tòa án nhân dân huyện Mường Tè ban hành quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Pờ Pó Chừ. Tuy nhiên, lúc này Chừ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cảnh sát đã quyết định truy nã Pờ Pó Chừ.