Bắt 9 nam nữ tụ tập "bay lắc" lúc rạng sáng

Dân trí Rạng sáng ngày 11/6, Công an thành phố Bắc Ninh bắt quả tang 9 nam nữ tụ tập sử dụng ma túy, bật nhạc to, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong mùa dịch (Ảnh: Chụp lại từ clip). Ngày 11/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Hồng Vị - Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, qua công tác trinh sát, tuần tra kiểm soát, rạng sáng cùng ngày đơn vị đã phát hiện tại nơi ở của Đặng Xuân Anh (SN 1994, ở Khu 2, phường Tiền An) có nhiều nam nữ bật nhạc to, gây mất an ninh trật tự. Kiểm tra tại chỗ Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện 9 nam nữ gồm: Đặng Xuân Anh (SN 1994, chủ nhà); Lê Đức Sơn (SN 1988, ở Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành); Lê Đình Cường (SN 1998, ở xã Thái Bảo, huyện Gia Bình); Nguyễn Đức Ước (SN 1985, ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình); Nguyễn Đăng Tuyên (SN 1993, ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành); Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1994, ở Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn); Vương Thị Bích (SN 1994 ở Bắc Quang, Lạng Sơn); Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1995, ở Cái Khê, Ninh Kiều, Cần Thơ); Đoàn Thị Cẩm Nhiên (SN 2000, ở Vị Trung, Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ loa nghe nhạc, đĩa đựng bột trắng nghi là ma túy tổng hợp. Kiểm tra nhanh các đối tượng có 8/9 đối tượng dương tính với ma túy. Các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng ma túy. Công an thành phố Bắc Ninh đang lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi tụ tập đông người, không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, củng cố hồ sơ làm rõ hành vi từng đối tượng để xử lý vi phạm liên quan đến ma túy. Bá Đoàn