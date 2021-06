Bắt vợ chồng quản lý khách sạn và 11 nam nữ tụ tập sử dụng ma túy

Dân trí Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ 2 vợ chồng quản lý khách sạn RELAX HOTEL và 11 nam, nữ có hành vi tụ tập, mua bán, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy trong mùa dịch.

Các đối tượng mua bán, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ quan công an.

Sáng 10/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tiến hành đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm đối với các đối tượng mua bán, tàng trữ, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 17h20 ngày 9/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an huyện Tiên Du, kiểm tra khách sạn RELAX HOTEL tại xã Hoàn Sơn, do Trần Viết Cường (SN 1980) và vợ là Lường Thị Yến (SN 1994) trực tiếp quản lý.

Tổ công tác đã phát hiện tại tầng một của khách sạn có 2 vợ chồng Trần Viết Cường và Lường Thị Yến cùng 3 người khác. Tại phòng VIP 8 tầng 5 có 8 người (4 nam và 4 nữ) đang có biểu hiện sử dụng chất ma túy.

Qua kiểm tra đã phát hiện và thu giữ tại phòng VIP 8 có 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, một đĩa sứ màu trắng, trên có chất bột bám dính màu trắng (nghi là chất ma túy), một bộ loa đèn và một số dụng cụ để phục vụ việc sử dụng chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang đối tượng Tạ Hữu Lượng (SN 2001 ở Phú Lộc, phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua giám định, chất tinh thể màu trắng thu giữ tại phòng VIP 8 là Ketamine có khối lượng 2,4027 gam.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh tiến hành test nhanh SARS-CoV-2 các đối tượng bị bắt giữ, đồng thời hướng dẫn đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng công an cũng tiến hành test nhanh chất ma túy trong người các đối tượng. Qua đó, phát hiện 11 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy (trong đó có 6 đối tượng nữ ).

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng. Cụ thể, Lường Thị Yến có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Trần Viết Cường có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Văn Đạt, sinh (SN 1995), Nguyễn Văn Tuyền (SN 1997), Tạ Hữu Lượng (SN 2001) - cùng ở thị xã Từ Sơn; Nguyễn Văn Kha (SN 1995, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang); Đào Thị Hiền (SN 1998 ở tỉnh Hưng Yên).

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bá Đoàn