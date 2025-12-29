Bắt 6 tội phạm xuyên quốc gia lừa 120 tỷ đồng của hàng nghìn người

Theo Công an Hải Phòng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, liên quan địa bàn Hải Phòng và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Một số đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an cho biết đường dây này có 22 đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài. Các nhóm hoạt động theo mô hình phân nhánh, vận hành độc lập.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar. Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia.

Phạm Văn Diệm trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo. Từ tháng 5 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Phạm Văn Diệm để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, hôm 8/11, Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 5 đối tượng trên chuyến bay VJ278 từ Tân Sơn Nhất đến Cát Bi.

Các đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.