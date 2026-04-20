Bắt 4 đối tượng đuổi đánh, gây náo loạn trong Khu Công nghiệp Sóng Thần 2

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trước cổng Công ty TNHH Thực phẩm Rita (Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, TPHCM).

3 trong số 4 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/4, trong lúc làm việc tại công ty, Nguyễn Trọng Tân (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp là L.Đ.M. (SN 1990, cùng ngụ TPHCM). Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn sau giờ tan ca sẽ gặp nhau để giải quyết.

Đến khoảng 18h15, sau khi tan ca, Tân gọi Châu Văn Loan (SN 2000, ngụ TPHCM) và Nguyễn Minh Kha (SN 2002, ngụ tỉnh Đồng Nai) đến hỗ trợ.

Loan chạy xe máy mang theo một mã tấu tự chế, chở Kha đến trước cổng công ty chờ sẵn. Khi gặp M., nhóm của Tân đã dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu nạn nhân, đồng thời Loan rút mã tấu đe dọa, đuổi đánh nhau ra khu vực đại lộ Thống Nhất, gây nên cảnh hỗn loạn.

Sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút, được nhiều người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Các đối tượng dùng mã tấu chém nhau (Ảnh: Nguyễn Trang).

Tiếp nhận tin báo, Đồn Công an Khu Công nghiệp Sóng Thần, Công an phường Dĩ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hành vi của các đối tượng mang tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự khu vực. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.