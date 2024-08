Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau hơn một năm lẩn trốn

Ngày 22/8, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh An Giang truy bắt thành công Nguyễn Hoàng Khởi (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) khi đối tượng đang trốn lệnh truy nã đặc biệt tại An Giang.

Trước đó, Khởi bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khởi (Ảnh: Hoàng Đô).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 3/2022, bà Đ.T.T.S. (ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) đồng ý cho Nguyễn Hoàng Khởi thuê xe cuốc hiệu Hyundai 2200LC-3 với giá mỗi tháng 35 triệu đồng để làm công trình sang lấp mặt bằng. Cả hai không có hợp đồng thuê mà thống nhất bằng miệng.

Sau khi nhận xe, Khởi không sử dụng vào mục đích như thỏa thuận mà bán xe cho ông K. với giá 300 triệu đồng. Ông K. tiếp tục bán chiếc xe trên cho ông N. với giá 420 triệu đồng.

Ngày 16/3/2023, sau quá trình thu thập chứng cứ liên quan, cơ quan điều tra tỉnh Kiên Giang ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Khởi về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng này bỏ trốn.

Đến ngày 17/3, Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Khởi.

Đến 10h45 ngày 22/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện Khởi đang lẩn trốn tại ấp An Thạnh, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), nên đã phối hợp công an địa phương bắt giữ, di lý về để xử lý theo quy định của pháp luật.