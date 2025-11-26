Băng nhóm làm giả 3.600 giấy phép lái xe lĩnh án

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, đưa 13 bị cáo ra xét xử.

Các bị cáo làm giả giấy phép lái xe tại phiên tòa (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Vụ án do các bị cáo thực hiện được tổ chức chặt chẽ, tinh vi, diễn ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên địa bàn toàn quốc và liên quan đến hàng nghìn giấy phép lái xe đã được làm giả và tiêu thụ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Ninh Bình, Đoàn Vũ Hải (SN 1995, trú xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) với mục đích thu lợi bất chính đã liên hệ với một số đối tượng trên mạng xã hội mua máy móc, thiết bị và phôi giấy phép lái xe để tổ chức sản xuất giấy phép lái xe giả bán cho người có nhu cầu.

Sau đó, Hải tuyển chọn, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia vào đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể từ khâu nhận đơn, sản xuất, vận chuyển, giao dịch với khách hàng.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, sim rác và hệ thống chuyển phát nhanh nhằm che giấu hành vi phạm tội. Kết quả điều tra xác định đã có hơn 3.600 giấy phép lái xe được làm giả.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 47 năm 2 tháng tù, trong đó bị cáo Đoàn Vũ Hải nhận mức án cao nhất với thời gian 5 năm 6 tháng tù, các bị cáo khác cũng phải nhận mức án tương xứng với hành vi, tính chất, mức độ phạm tội đã gây ra.