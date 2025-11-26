Lấy thông tin cá nhân người thân vay tiền, chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lò Thị Hoài (28 tuổi, trú tại tổ 3, xã Na Son) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu công an xác định từ năm 2022 đến hết năm 2024, Hoài là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính ở Việt Nam.

Sau khi nghỉ việc và không có thu nhập ổn định, Hoài nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty bằng cách lợi dụng sự quen biết, tiếp cận người thân, bạn bè trên địa bàn tỉnh để thu thập thông tin cá nhân.

Hoài đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân vẫn đang làm việc tại công ty và cần mượn thông tin cá nhân của người khác nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số.

Tin tưởng lời Hoài, 5 người đã cung cấp căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và điện thoại di động. Sau đó, Hoài sử dụng chính điện thoại của các bị hại để tải ứng dụng của công ty, nhập thông tin cá nhân và lập các hợp đồng vay với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng.

Đối tượng Lò Thị Hoài tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên).

Khi công ty giải ngân vào tài khoản của các nạn nhân, Hoài lập tức chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản cá nhân và chi tiêu hết.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hoài tiếp tục vay mượn tiền để trả gốc và lãi cho công ty cho đến khi mất khả năng chi trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 9.

Đến khi công ty gửi thông báo chậm thanh toán, các nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lợi dụng và trình báo cơ quan chức năng.

Ngoài vụ án trên, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Tiện (31 tuổi, trú tại bản Kê Nênh, phường Điện Biên Phủ) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Điều tra công an xác định khoảng tháng 12/2024, do biết một số người dân không biết chữ có nhu cầu thi giấy phép lái xe hạng A1, Lao Văn Mạnh (46 tuổi) đã đưa ra thông tin có thể “giúp” thi đỗ giấy phép lái xe với chi phí 2,5 triệu đồng/người.

Theo thỏa thuận, người thi chỉ cần nộp ảnh chân dung, bản photo căn cước công dân và chỉ phải thi phần thực hành; phần lý thuyết sẽ được “hỗ trợ”.

Sau đó Mạnh thuê và trả công cho Vì Thị Tiện để thu tiền, thông tin cá nhân và ảnh chân dung của người có nhu cầu rồi chuyển lại cho Mạnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đọc quyết định khởi tố bị can đối với Vì Thị Tiện (Ảnh: Công an Điện Biên).

Từ tháng 12/2024 đến cuối tháng 2/2025, Tiện đã thu hồ sơ và tiền của 38 người, tổng cộng hơn 105 triệu đồng đồng. Tiện đã chuyển cho Mạnh hơn 100 triệu đồng, và giữ lại hơn 4 triệu đồng.

Ngoài số tiền được Mạnh trả, Tiện còn tự ý thu thêm mỗi người 100.000-160.000 đồng.

Sau khi nhận tổng cộng 41 bộ hồ sơ từ Vì Thị Tiện và cá nhân mình thu thập thông tin, Mạnh lên mạng đặt mua 29 giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 1,2 triệu đồng/giấy để giao cho những người đã nộp tiền (12 trường hợp chưa được làm).

Từ hoạt động phạm pháp này, Lao Văn Mạnh thu lợi bất chính hơn 45 triệu đồng, còn Vì Thị Tiện hưởng lợi gần 7 triệu đồng.