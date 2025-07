Bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh trốn hơn 4 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 18/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn (SN 1982), trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội Trốn thuế.

Đối tượng Nguyễn Văn Soạn tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Văn Soạn có dấu hiệu trốn thuế.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Soạn sử dụng xưởng số 12 (diện tích 642m2) của Công ty TNHH làng nghề Đông Mai tại khu Làng nghề Đông Mai, xã Lạc Đạo để làm khu tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Soạn đã có hành vi bán hàng kê khai thiếu doanh thu và thuế với Đội thuế liên huyện Mỹ Hào - Văn Lâm, doanh thu là 15 triệu đồng/tháng (tương ứng với 180 triệu đồng/năm), số tiền thuế hàng năm phải nộp là 8,1 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 5,4 triệu đồng, thuế Thu nhập cá nhân là 2,7 triệu đồng.

Mặc dù tổng số doanh thu thực tế hàng năm nhiều hơn so với việc kê khai, nộp thuế dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước hơn 4 tỷ đồng.