Bàn giao 3 đối tượng bị Interpol truy nã cho cảnh sát Hàn Quốc

Ngày 10/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan dẫn giải, bàn giao 3 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã cho cảnh sát nước này.

Trước đó, qua rà soát, kiểm tra cư trú đối với người nước ngoài trên địa bàn, Công an phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phát hiện 9 người nước ngoài sinh sống tại một cơ sở lưu trú thuộc Khu đô thị An Bình Tân có biểu hiện nghi vấn.

Nhóm 3 đối tượng người Hàn Quốc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Công an phường Nam Nha Trang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh qua đó xác định trong số này có 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã về các tội Hoạt động tội phạm có tổ chức và Lừa đảo.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ các đối tượng, dẫn giải nhóm người này đến sân bay quốc tế Cam Ranh để bàn giao cho lực lượng chức năng Hàn Quốc.