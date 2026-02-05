Bác bỏ thông tin "bắt cóc 2 trẻ em ở Hà Nội"

Chiều 5/2, mạng xã hội lan truyền thông tin “bắt cóc 2 trẻ em tại khu vực phường Vĩnh Tuy, Hà Nội”, kèm hình ảnh và lời cảnh báo khiến nhiều người lo lắng.

Tối cùng ngày, Chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã trao đổi, phối hợp Công an phường Vĩnh Tuy xác minh vụ việc.

Công an khẳng định nội dung “bắt cóc 2 trẻ em ở Hà Nội" là sai sự thật.

Thông tin lan truyền sai sự thật trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Theo vị chỉ huy, việc đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là nội dung giật gân, có thể gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, là hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dùng mạng xã hội không tiếp tục chia sẻ các bài viết, hình ảnh, nội dung liên quan tin đồn, đồng thời chủ động kiểm duyệt thông tin, thận trọng khi bình luận, tránh tiếp tay lan truyền tin giả.

Công an Hà Nội cũng đề nghị, nếu phát hiện tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like, câu view, trục lợi, người dân cần liên hệ ngay Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.