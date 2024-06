Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.700 tỷ đồng

Trong giai đoạn điều tra 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị khởi tố về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo kết luận điều tra, ngày 7/10/2022, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến sai phạm trong việc phát hành trái phiếu khống của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), gây hậu quả đặc biệt lớn về tài sản cho hàng nghìn nhà đầu tư.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Đồng thời, bà Lan và đồng phạm còn bị điều tra tội Rửa tiền, khi có hành vi sử dụng tiền và che giấu nguồn tiền do chiếm đoạt được mà có.

Ngoài các hành vi đã kết luận điều tra, truy tố, xét xử tại giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận, quá trình điều tra giai đoạn 2 xác định, các bị can đã Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán với tổng giá trị hơn 30.800 tỷ đồng. Đến nay, dư nợ của số trái phiếu trên là hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Với hành vi Rửa tiền, Bộ Công an cáo buộc các bị can đã "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2, Bộ Công an còn xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,53 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng.