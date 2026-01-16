Tên cướp nguy hiểm, manh động ở Hà Tĩnh đã bị bắt giữ

Chiều 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với các đơn vị công an tại địa phương truy bắt thành công đối tượng Trần Chí Bảo (SN 2001, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Bảo bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản, xảy ra vào ngày 15/1 tại khách sạn Hoàng Quân, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Chí Bảo bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây ra vụ việc, Bảo bỏ trốn trong tình trạng đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu. Chi tiết về vụ án này chưa được cơ quan công an công bố.

Vào sáng cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo truy tìm Trần Chí Bảo. Trong thông báo, cơ quan công an cho biết đối tượng này nguy hiểm, có thể manh động nên người dân không tự ý tiếp cận.