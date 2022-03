Bà Nguyễn Phương Hằng là ai, vì sao bị bắt?

Ngày 24/3, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng còn được biết đến với biệt danh "Hằng Canada", tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Trước khi bị khởi tố, bà Phương Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam.

Bà là vợ ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng "lò vôi").

Bà Phương Hằng là ai, vì sao bị bắt?

Tối 24/3, lực lượng chức năng đã phong tỏa quanh khu vực nhà bà Nguyễn Phương Hằng trên đường Nguyễn Thông, quận 3 để phục vụ công tác khám xét, điều tra vụ việc (Ảnh: Hải Long).

Nghe tin về sự việc, hàng trăm người dân hiếu kỳ và YouTuber đã tập trung về khu vực nhà bà Phương Hằng ở quận 3 để theo dõi cơ quan chức năng làm việc (Ảnh: Ip Thiên).