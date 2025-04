"Cẩu tặc" manh động đâm chủ nhà, xịt hơi cay chống trả công an

Ngày 15/4, Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, đang củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng (35 tuổi), trú phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, vì hành vi trộm chó và dùng bình xịt hơi cay chống trả công an khi bị vây bắt.

Khoảng 23h40 ngày 10/4, Công an xã Dray Bhăng phát hiện 2 đối tượng di chuyển trên xe máy, chở theo một bao tải màu xanh nghi trộm chó nên ra hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Dũng đi ăn trộm chó và dùng bình xịt hơi cay để chống trả công an khi bị phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, đối tượng Dũng dùng bình hơi cay xịt vào lực lượng công an nhằm tẩu thoát nhưng đã bị công an khống chế bắt giữ. Riêng đối tượng ngồi sau xe Dũng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã chống trả quyết liệt rồi bỏ chạy vào vườn cà phê thoát thân.

Tại hiện trường, công an phát hiện một con chó còn sống và nhiều tang vật phục vụ việc trộm chó.

Trước đó, ngày 1/8/2024, Dũng điều khiển xe máy lắp biển số giả mang theo 10 cục bả để trộm chó tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Khi Dũng xông vào định bắt 2 con chó thì bị chủ nhà 52 tuổi phát hiện nên lao ra giằng co. Lúc này, Dũng lấy con dao rơi ra từ cốp xe, đâm nhiều nhát vào vùng đầu của chủ nhà gây thương tích.

Cách đây vài tháng, Dũng từng bị xử lý vì trộm cắp chó và dùng dao tấn công chủ nhà (Ảnh: Đức Nguyễn).

Người dân địa phương đã vây bắt đối tượng Dũng để bàn giao cho công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Cư Kuin (cũ) đã ra quyết định xử phạt hành chính Dũng 5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích và 2 triệu đồng hành vi trộm cắp tài sản.